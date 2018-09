Colleghiamoci: è arrivato a Pontoglio il mattoncino più famoso del mondo. All’oratorio due giorni di attività a base di Lego.

Colleghiamoci: è arrivato a Pontoglio il mattoncino più famoso del mondo

È iniziato questa mattina l’evento Lego. Si chiama “Colleghiamoci” ed è stato organizzato dall’A.ge in collaborazione con il Comune. All’oratorio San Giovanni Bosco di via Roma, per due giorni, si potrà giocare e dare vita alla fantasia con il mattoncino più famoso di sempre. Ci saranno l’area “Monta & Smonta”, Area Duplo, Laboratorio Mosaico, Laboratorio Ferroviario e anche il mercatino pezzi sfusi, nuovi e usati. Ingresso gratuito e aperto a tutti.

Presenti all’inaugurazione anche il presidente A.ge Massimilano Torresi, il sindaco Alessandro Seghezzi, il vicesindaco Alessandro Pozzi e l’assessore Debora Stabile.