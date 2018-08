Si chiama Davide Lazzari ed è stato premiato nel corso dell’11esima edizione del Premio Innovazine di Coldiretti Giovane Impresa.

Bio vigneto di Capriano del Colle

Ha trionfato nella categoria “sostenibilità” per il suo bio-vigneto. Davide Lazzari ha saputo infatti innovare il vigneto ereditato dalla famiglia, l’Azienda Agricola Lazzari di Capriano del Colle in provincia di Brescia rendendone sempre più sostenibile la produzione, utilizzando specifiche tecniche agronomiche e recuperando le antiche varietà locali dimenticate o in via di estinzione.

Tutti i premiati

Ma le storie bresciane di eccellenza premiate dalla Coldiretti sono numerose.

Elena Francinelli di Gavardo in montagna opera per il mantenimento del territorio e della valorizzazione dell’ecosistema locale. Laura Marchesini di Bedizzole con il fratello e i genitori ha realizzato il QrCode dei suini. Andrea Boffelli di Gottolengo realizza latte biologico. Vittoria Urgani e il marito Mauro lazzaroni a Rovato producono la cipolla Borettana ma in versione bio. L’Azienda agricola Filippini Giuseppe di Mazzano ha un fornitissimo spaccio. Marta Ghesa, imprenditrice di Esine alleva capre e produce latte e formaggi. Giancarlo Picco di Dello fa ascoltare alle vacche da carne la musica classica. Erika Benedetti nella sua azienda agricola “La Carpinella” di Carpenedolo alleva una razza particolare di maiale, Mangalica. Infine, l’azienda agricola La regina del Bosco produce cosmetici del benessere a partire dall’allevamento di lumache nella provincia di Modena.