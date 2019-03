Coldiretti incontra i soci: a Chiari il primo incontro con il presidente Prandini. Gli appuntamenti si ripeteranno in altri Comuni della provincia di Brescia.

Coldiretti in città

Bandiere gialle in giro e auditorium del Polo scolastico gremito. Il presidente Ettore Prandini ha fatto tappa in città, la prima del tour “Coldiretti incontra i soci”. Gli appuntamenti sono stati organizzati non soltanto per parlare delle leggi e della situazione attuale, ma soprattutto per fare in modo che gli agricoltori possano sentirsi i veri e propri protagonisti di quest’associazione che li supporta. Proprio loro potranno infatti intervenire dopo i discorsi di rito per parlare dei loro problemi e dei loro bisogni. A salutare a nome dell’Amministrazione è stato il vicesindaco Maurizio Libretti che ha rimarcato sull’importanza e l’onore di avere come guida nazionale un presidente bresciano e che conosca bene la zona.

Gli appuntamenti

Il tour continuerà a Manerbio, lunedì 11 marzo alle 10.30 al teatro Bortolozzi e a Montichiari, al Centro fiera del Garda, venerdì 15 alle 10.30. Appuntamento a Provaglio d’Iseo il primo aprile, da Barone Pizzini alle 17.30 e si continuerà poi con Breno. Il calendario è ancora in fase di definizione.

TORNA ALLA HOMEPAGE