Codice rosso: sta male in campagna e si accascia al suolo. Paura per un 68enne che questa mattina, alle 9.20 circa, ha avuto un malore ed è caduto in via Campagna.

Codice rosso: sta male in campagna e si accascia al suolo

Stava camminando lungo via Campagna a Castrezzato quando si è sentito male ed è caduto, accasciandosi al suolo. E’ successo questa mattina, domenica, alle 9.20 circa ed è scattata la chiamata ai soccorritori in codice rosso. Sul posto, per verificare le condizioni di salute e portare in ospedale il 68enne, sono intervenuti i volontari di Trenzano e un’ambulanza da Brescia. Per fortuna, però, dopo gli accertamenti dei soccorritori, le condizioni dell’uomo si sono stabilizzate. La missione si sta concludendo in codice giallo verso il nosocomio.

TORNA ALLA HOME PAGE