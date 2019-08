Classi accorpate, genitori preoccupati ma la dirigente rassicura

Classi accorpate, la preoccupazione dei genitori ma la dirigente rassicura. Succede alle future classi terze della scuo,a primaria dell’istituto comprensivo di Leno. I numeri non ci sono e il Ministero non ha concesso la quinta classe. Da cinque le clasi saranno dunque quattro con una redistribuzione degli alunni. Aspetto che non è piaciuto ai genitori di alcuni alunni che hanno cirticato la scelta. La dirigente scolastica Vanda Mainardi ha rassicurato mamme e papà, dicendo che non si poteva purtroppo fare diversamente e che questo cambiamentro potrà essere più una crescita che un trauma per i bambini.

