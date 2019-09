Clarensi in missione da don Piero Marchetti Brevi. In 17 sono volati in Africa per vedere con i propri occhi, e poi raccontare, i progetti in atto.

Clarensi in missione

Sono volati in Africa per raggiungere l’indimenticato curato clarense. In 17, nelle settimane centrali di agosto, sono andati in Mozambico per vedere con i loro occhi i progetti di don Piero Marchetti Brevi. Ma non solo li hanno visti: l’intento era proprio quello di raccontarli ed è stato realizzato un reportage che sarà mostrato in una imperdibile cena, “Il gusto della solidarietà”, in calendario per il 24 settembre. Inoltre, sono stati presenti anche all’avvio dei lavori del Centro giovanile.

