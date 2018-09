(Nella foto l’ultimo raduno dei ragazzi di don Leandro)

Durante il consiglio comunale di ieri, con voto unanime di maggioranza e opposizione, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Don Leandro Ghidinelli.

L’iniziativa

Un gruppo di cittadini quinzanesi e non, meglio noti come “I ragazzi di Don Leandro”, hanno chiesto all’Amministrazione comunale di prendere in considerazione la possibilità di conferire a Don Leandro Ghidinelli.

Era stato curato presso l’oratorio di Quinzano d’Oglio negli anni dal 1957 al 1962, la “cittadinanza onoraria per meriti speciali”.

Dopo 5 anni ha lasciato un ricordo indelebile