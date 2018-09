Cinquant’anni di sacerdozio per monsignor Formenti di Castrezzato. Le celebrazioni hanno avuto luogo ieri nell’ambito della festa di San Luigi.

Una ricorrenza importante. Un evento da festeggiare “a casa”. Monsignor Vittorio Formenti dal Vaticano, dove è Officiale della Segreteria di Stato, è tornato a Castrezzato, suo paese natio, per la sua festa dei 50 anni di ordinazione sacerdotale. La cerimonia ha avuto luogo ieri, domenica, nell’amvito della festa di San Luigi che all’oratorio ha riscosso un grandissimo successo. In mattinata, durante l’eucarestia non sono mancati i ringraziamenti per questa sua dedizione alla Chiesa e ai suoi fedeli. Il suo gesto d’amore ha toccato molti concittadini che hanno voluto festeggiare raggiunto con dedizione e sacrificio.