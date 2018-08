Cinquant’anni di festa del San Giovanni a Chiari. Grande festa per tutto il weekend e mercoledì arriverà anche il vescovo Tremolada.

Cinquant’anni di festa. Cinquant’anni di tradizione e condivisione. E nemmeno la piogga potrà fermare il divertimento. E’ iniziata ieri sera l’ultima attesissima sagra che chiude l’estate clarense, e anche in caso di pioggia, non si può non correre al San Giovanni (dove c’è il tendone coperto) per mangiare i piatti tipici della tradizione e divertirsi insieme. Per l’occasione importante il programma è ancora più ricco!

Il programma

Oggi, sabato, aperti dalle 19 il servizio bar e ristorazione. In serata spazio alla musica e al divertimento con Emy Turner. Domenica invece, intrattenimento musicale con i Trilogy live music. In conclusione, lunedì sera, si ballerà con Angelo e Valeria, dalle 21.30. Seguirà l’estrazione della lotteria e, gran finale, alle 22.30, con lo spettacolo pirotecnico. Non mancheranno nemmeno i gonfiabili per i più piccoli. Inoltre, il 28 agosto, alle 20.30, sarà celebrata la Messa di ricordo dei defunti della comunità. Il giorno seguente, il mercoledì, dopo la Messa delle 8 per il Martirio di San Giovanni, alle 20.30 ci sarà la funzione solenne presieduta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada. Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.