Chiusura notturna per l’uscita di Grumello in A4. Lavori in corso questa notte e domani, il 7 e l’8 maggio.

Chiusura notturna

Sarà chiusa dalle 22 alle 5. Si tratta dell’uscita di Grumello, in A4 in direzione Venezia, arrivando da Torino e Milano. L’interdizione è dovuta ad alcuni lavori necessari che saranno ovviamente effettuati di notte, ovvero quando c’è un minor traffico di macchine. Si consiglia dunque di uscire a Palazzolo o a Seriate per raggiungere i luoghi nelle vicinanze.

