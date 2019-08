Chiusura col botto per la sagra del San Giovanni a Chiari. Fuochi d’artificio per dire addio alla cinquantunesima edizione dell’amatissima festa in frazione.

E’ andata alla grande, anzi… alla grandissima! E’ stata un successo la cinquantunesima edizione della sagra del San Giovanni che ha concluso la serie di appuntamenti estivi clarensi in vista del Palio delle Quadre. Anche quest’anno gli organizzatori della frazione sono riusciti a regalare a clarensi e non un evento davvero unico. Meravigliosi sono stati i tantissimi volontari che si sono adoperati per la buona riuscita della festa e molto apprezzato è stato il cibo. Non è mancato il divertimento, così come la pesca di beneficenza e i giochi per i più piccoli. La kermesse ha preso il via giovedì sera e si è conclusa ieri sera con l’attesissimo spettacolo pirotecnico. Giovedì, alle 20.30, ci sarà invece la Messa per il Santo.

