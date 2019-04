Chiuso il progetto “Sto@Chiari” alla presenza dell’assessore regionale Mattinzoli. Dopo un primo momento in Comune, c’è stato il giro in centro e la conseguente tappa allo sportello.

Chiuso il progetto “Sto@Chiari”

Negozi sfitti in centro e voglia di dargli nuova vita. Il Comune, con Temporiuso e il bando Regionale, ha dato vita a Sto @Chiari. Il progetto ha avuto un ottimo successo e oggi tutti i protagonisti si sono ritrovati in Comune. L’assessore Domenico Codoni e il sindaco Massimo Vizzardi, per la fase conclusiva, hanno anche accolto l’assessore regionale Alessandro Mattinzoli e gli esponenti di Confcommercio e Confagricoltura. Dopo un primo momento in sala Repossi, c’è stato il giro in centro alla scoperta delle attività e poi la tappa, con rinfresco, allo sportello “Sto@Chiari” di piazza Zanardelli.

