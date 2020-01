Continua la lunga polemica legata alla garzaia degli aironi situata in quello che da qualche mese è diventato il Parco taxod.

Ora il gruppo chiede, come già fatto in passato, che il parco rimanga chiuso nel periodo di nidificazione degli aironi che altrimenti verrebbero disturbati dal movimento dei turisti.

Chiudere il parco

“Chiediamo come associazioni ambientaliste che, da quest’anno si faccia riferimento al documento dell’Ente Parco dell’Oglio Nord redatto nel 2019 in risposta al dossier

sulla garzaia dei Taxodi – hanno afferamto le associazioni – Il documento, nell’ultima pagina, afferma che “Ai fini di minimizzare l’effetto della fruizione associata ai nuovi interventi il Parco dell’Oglio Nord, sin dalla fase progettuale, si è lungamente confrontato con il Comune di Paratico e sono emersi le seguenti misure di mitigazioni” e tra queste il fatto che “l’accesso non sarà consentito nel periodo di nidificazione degli aironi”.

Per le associazioni la nidificazione è già iniziata il 15 gennaio e terminerà attorno a metà giugno.

Le associazioni firmatarie

A sostenere questa richiesta sono Il Gruppo giovani ambientalisti di Paratico, Oipa e Lac di Brescia, Lipu, Lav di Bergamo, Legambiente Basso Sebino e La schiribilla.

La risposta del Comune

Al momento il sindaco Gianbattista Ministrini non ha risposto alle associazioni, nell’attesa di valutare la situazione.

Il parco dei tassodi è per ora aperto.

