L’ultima vera bottega di Quinzano d’Oglio ha abbassato la saracinesca: i Belviso hanno cessato la loro attività in centro per sempre, ormai «comandano» i supermercati.

Chiude l’ultima bottega di Quinzano

Era una drogheria con l’insegna di una volta, quella in stile anni ‘80, anche se aveva aperto i battenti molto prima, e al suo interno si potevano trovare mille prelibatezze di qualità, artigianali, che i grandi distributori oggi non offrono più, confezionate in pacchettini direttamente dalla famiglia Belviso. Una carta dal colore caldo, che ricorda tanto casa.

Una bottega che aveva aperto nel 1948, in tempi difficili e lontani, che però era diventata il centro di Quinzano. Ora al suo posto rimarranno solo dei locali vuoti.

