Chiude la missione giovani a Trenzano

L’evento

Dal 20 al 30 settembre scorso sono state tante le iniziative promosse e proposte dalle due realtà della parrocchia di San Valentino e di Santa Maria Assunta. In campo non solo i parroci don Endrio Bosio e don Flavio Raineri, ma anche tanti giovani, famiglie, volontari, scuole, maestre e missionari. Le attività hanno toccato non solo il polo scolastico e gli oratori, ma anche le case e i luoghi frequentati dai teenagers. Dal 2004 al 1993, tanti i ragazzi raggiungi dall’attività di “Get Up and Walk”.

Le giornate conclusive

Sabato e domenica le giornate conclusive partecipate e animate con celebrazioni, momenti di condivisione e di festa. Alle 10.30 nella palestra del palazzetto dello sport si è celebrata la Santa Messa con i religiosi del paese e gli ospiti missionari. A presiedere la celebrazione è stato don Alfredo Savoldi, vicario territoriale per la bassa bresciana.

Dopo 18 anni

L’ultima iniziativa simile condivisa in paese risale al 2000.

Le immagini

Tante le immagini dei momenti di festa e di condivisione. Sul prossimo numero del Chiariweek un ampio spazio alla fotografica dell’evento. Qui un’anteprima nella nostra gallery: