In edicola dal 3 agosto il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Mercenario in Ucraina

Mandato di cattura per il colognese Massimiliano Cavalleri. Il Gip del Tribunale di Genova ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Massimiliano Cavalleri.

Nuova identità per il convento dell’Annunciata di Rovato

Sarà la fondazione Vittorio e Mariella Moretti a gestire, per i prossimi dieci anni, il convento dell’Annunciata.

Martedì mattina i frati Servi di Maria, in difficoltà per il calo di vocazioni e l’eccessiva grandezza del complesso conventuale, hanno consegnato le chiavi alla famiglia dell’imprenditore erbuschese, patron di Bellavista e Contadi Castaldi, alla presenza dei sindaci della Francacorta e di numerosi ospiti autorevoli.

Case Aler a fuoco

A Pontoglio 18 persone sono rimaste senza casa dopo l’incendio di questa settimana.

Doppia spaccata ai distributori di benzina

C’è un’unica banda dietro ai due colpi che tra domenica e lunedì, a distanza di un’ora e mezza l’uno dall’altro,

sono stati messi a segno ai distributori di carburante della Pedrocca e di Travagliato.

Finto stupro di Castelcovati

Il pm ha chiesto il processo per l’anziana che simulò di essere stata violentata.