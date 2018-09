In edicola dal 28 settembre il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Dimissioni del vicesindaco di Rovato

Pierluigi Toscani si dimette alla vigilia della sentenza; Era stato coinvolto nell’inchiesta “spese pazze”

“Non mi tiro indietro dalle mie responsabilità: pronto a parlare con chi mi ha sempre attaccato”.

Morì sul lavoro, tutti assolti gli imputati

Cesare Bonardi è deceduto a 38 anni nel 2015 dopo un infortunio in cantiere. Era originario di Capriolo ma viveva a Chiari.

Al banco degli imputati erano finite tre persone: lunedì l’ingegnere e il rappresentante legale della ditta appaltatrice sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Nel 2017 il datore di lavoro di Cesare aveva patteggiato una pena a 1 anno e 2 mesi.

Proposta di matrimonio allo Zar della pallavolo

Virale la proposta della trenzanese a Ivan Zaytsev, il capitano della nazionale azzurra le risponde simpaticamente sui social. VIDEO

Agente della Locale, diventa arbitro della nazionale

Lui è il comandante della Locale Luca Ferrari.

Lettere anonime contro le campane

Alcune lettere anonime hanno zittito le campane del Santellone a Chiari.

Protesta contro la fonderia di Travagliato

Protesta mercoledì sera contro la fonderia di Travagliato.

I cittadini residenti nei pressi di piazza Alpini e via Brescia sono sempre più stufi e chiedono risposte al sindaco che, come riportato su uno scritto da loro preparato, è il primo responsabile della salute. Le emissioni, a quanto riportato, sono ancora molto forti, così come i rumori.

Incendia la casa con dentro la figlia 12enne

Sarebbe stata una banale lite domestica con la figlia 12enne ad accendere la follia di un 35enne, carabiniere forestale.

L’uomo ha dato fuoco all’appartamento, all’interno del quale c’erano quattro persone.

La tragedia è stata evitata grazie all’intervento di un vicino.

Band bresciana alla conquista di X-factor

I Carousel47 hanno superato le selezioni di X-Factor. Adesso li vedremo ai Boot Camp. Loro sono Robin Marchetti, Lorenzo Boldi e Cristian Galli.