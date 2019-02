In edicola dal 22 febbraio il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Condanna a Chiari

Renato Franzoglio, ex presidente della Bertinotti, è stato condannato in Appello a un anno e due mesi per i lavori all’ex cinema. La società aveva intascato 23mila euro dal Comune chiudendo il cantiere senza aver eseguito l’opera.

Area feste di Adro, tornano tutti a processo

Torneranno tutti a processo e si ripartirà da zero. In aula, per i cosiddetti «appalti truccati» dell’area feste, non compariranno soltanto

le nove persone (tra cui il sindaco Paolo Rosa e il vice, nonché eurodeputato Danilo Oscar Lancini) che erano state condannate in

primo grado, ma anche quelli che erano stati assolti.

Badante tira pugni all’aziano

Incredibile la vicenda di Cazzago. Vittima un 77enne.

Lega contro i “traditori”

La Lega di Palazzolo ha appeso dei volantino contro i tre ex consiglieri del partito “colpevoli” di aver lasciato la Lega.

Amministrative di Iseo, sfida Ghitti-Faita

Corsa a due. Se dovesse essere eletta, Piera Anna Faita, (successore di Riccardo Venchiarutti) sarebbe la prima donna a guidare il Comune. Ma se l’assessore alle Politiche sociali è il candidato del Centrosinistra, quello del Centrodestra è invece Marco Ghitti,

medico di professione e prossimo alla pensione, che ha già ricoperto il ruolo di sindaco dal 1999 al 2009.

Parlano le famiglie Sinti

“Siamo italiani come tutti”. Approfondimento sulle famiglie Sinti che vivono a Roncadelle, nel campo nomadi.

Incendio a Coccaglio

Brucia la cucina dell’appartamento.

Amici a 4 zampe e Regione

Sì alla riforma funeraria del consigliere Tironi:cani e gatti potranno seguire il padrone nella tomba.

Caserma della Guardi di Finanza

A Rovato si vede finalmente la fine dei lavori: termineranno a dicembre 2019.