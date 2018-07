In edicola dal 20 luglio il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Metanodotto, arrivano gli espropri

Il tracciato è di 13,6 chilometri e attraverserà ben 181 proprietà a una profondità minima di 90 centimetri. I diretti interessati avranno tempo fino al 5 agosto per presentare le osservazioni all’Ufficio in Provincia.

Addio a Nico

E’ scomparso ieri mattina, stroncato da un infarto mentre si trovava sul posto di lavoro a Bornato. A

nulla è servito il lungo tentativo di rianimarlo: Domenico «Nico» Ambrosini se n’è andato all’improvviso ,a soli 43 anni, gettando l’ombra del lutto sulla famiglia, sugli amici e sulle comunità di Borgonato e Bornato.

Tangenziale di Adro bocciata dalla regione

Ombre dalla Regione sulla tangenzialina di Adro: «La tangenziale non salvaguarda la Franciacorta».

Secessionisti

Tutti assolti i secessionisti che erano stati accusati prima di terrorismo e poi di associazione sovversiva.

Per il gup di Rovigo il fatto non sussiste. «E’ stata una cosa ridicola, quanti soldi inutili che hanno speso», ha commentato il castegnatese Giancarlo Orini.

L’unico che era stato condannato è il palazzolese Michele Cattaneo (aveva scelto il rito abbreviato al Tribunale di Brescia), ma ora confida nell’Appello.

Cava Bonfadina, appello al Tar

Legambiente si appella al Tar contro i rifiuti nella Cava Bonfadina; l’impianto di gestione rifiuti in programma per la cava Bonfadina di Cazzago, escluso dalla valutazione per l’impatto ambientale.

Proposta di matrimonio alla festa di Travagliato

Flash mob e anello alla festa di Travagliato. La consigliera di maggioranza Pamela Bosis era seduta a cena quando, all’improvviso, è partita la musica e i ragazzi e le ragazze di Officina del Movimento, guidati da Alida Pedersini, tutti vestiti di bianco hanno cominciato a ballare. VIDEO