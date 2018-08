In edicola dal 17 agosto il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Svastiche e oscenità razziste

E’ successo a Palazzolo. Dragos Vintila, padre di famiglia di 40 anni, ha sporto denuncia: “Non si tratta di una bravata. Vengo discriminato perché rumeno”.

Litiga con due ciclisti e li investe

Gli davano fastidio i ciclisti e prima ha tentato di speronarli con l’auto, poi li ha inseguiti e infine ne ha investito uno, dandosi alla fuga.

E’ successo martedì pomeriggio in via Adelchi Negri a Coccaglio. A finire in ospedale con 90 giorni di prognosi è stato uno dei due ciclisti, un uraghese classe 1970, mentre l’amico di Rudiano ne è uscito illeso. Beccato e denunciato dalla Locale per lesioni gravi e omissione di soccorso, invece, il 20enne residente a Coccaglio, che è rimasto senza patente e macchina.

Le memorie storiche del bresciano

Armida Carbone, di Chiari, ha compiuto 102 anni, 103 anni invece per Maria Pagani.

La cementificazione sulla provincia

Un servizio speciale di 2 pagine sui dati del rapporto Ispra 2017. Chi si è guadagnato il titolo di Comune più cementificatore? Quale paese della Provincia ha consumato più suolo?

I dati del rapporto Ispra relativi al 2017 non mentono: Ospitaletto è in testa alla classifica con Roncadelle e Castegnato per ettari di terreno edificati, mentre Comezzano-Cizzago e Iseo risultano virtuosi.

Paratico invece è il primo consumatore di suolo del Sebino.

Incendio in un fienile

Il rogo è divampato nella cascina della famiglia Doneda a Urago: importante l’aiuto dei contadini.

La miss che sogna di fare il medico

Michela Noli, 17enne di Castrezzato, è diventata Miss estate in passerella.Il suo sogno è di aiutare gli altri.