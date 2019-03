In edicola dal 15 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Apre il cantiere per il ponte sopra l’Oglio

Dopo anni di stallo sono iniziati i lavori per la struttura che collegherà la sponda bresciana a quella bergamasca del fiume Oglio.

Infiltrazioni della ‘Ndrangheta

Nella notte tra domenica e lunedì, 300 carabinieri hanno condotto un’operazione simultanea in diverse località

lombarde e calabresi, che ha portato all’arresto di 19 persone, appartenenti a un sodalizio ‘n dranghetistico,

con l’accusa di associazione mafiosa, estorsione e tanto altro ancora.

Chiari in lutto

Guerrino Facchetti si è spento a 77 anni. Era il presidente della quadra di Zeveto.

Vento così forte da far volare le lastre di piombo sulle auto

I Vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per mettere in sicurezza la torre di Provaglio, dopo che alcune lastre di piombo sono finite sulle auto per il forte vento dei giorni scorsi.

Stalker si scusa e viene perdonato

Su richiesta del giudice la vittima, dopo aver ascoltato le parole del suo ex amante, ha deciso di ritirare la denuncia

e il reato è stato dichiarato estinto.

Travestimento di dubbio gusto

Il leghista Pieritalo Bosio si è travestito da mammografo per Carnevale.

Amministrative a Commezano-Cizzago

Righetti punta a raccogliere l’eredità del sindaco Maffioli.

Riciclavano milioni di euro: in manette anche Luppino

Coinvolto anche un’erbuschese in un inchiesta partita da Verona. In totale ci sono stati 12 fermi e 17 perquisizioni.