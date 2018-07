In edicola dal 13 luglio il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Frode miliardaria

Arrivano le condanne per la frode miliardaria che ha coinvolto varie realtà della bassa bresciana e della Franciacorta. 22 imputati, 21 condannati e un assolto.

Rovato saluta le suore

Le religiose lasceranno per sempre la frazione del Duomo. Un duro colpo per i fedeli e per il parroco don Leonardo Ferraglio, che non si rassegna alla decisione dell’istituto fondato dal Beato Francesco Spinelli.

Corsa contro il Parkinson

Stefano Ghidotti, 56enne di Palazzolo, corre contro la malattia, il Parkinson. Nel triatholon ha trovato la sua forza.

Lutto a Chiari per una grande donna e volontaria

Anima del coro e volontaria: la città piange l’amica Laura Milazzo, 64 anni. Abitava al Santellone insieme al marito ed era un punto di riferimento per numerose persone.

Lago di Iseo balneabile? Per Ats sì, per Legambiente no

I risultati della campagna di monitoraggio Goletta dei Laghi presentati da Legambiente sono allarmanti. Su sette

punti campionati sul Sebino, i quattro sulla sponda bergamasca rientrano nei limiti microbiologici, mentre dei tre

bresciani uno è inquinato e due fortemente inquinati.

Peccato che per Ats Brescia tutte le spiagge della sponda bresciana da Paratico a Marone siano «balneabili». Insomma, le acque sono «malate» oppure no?

Adamello vetta sacra della patria

In viaggio con gli appassionati che hanno ricordato i giovani soldati partiti per la Prima guerra mondiale.

In regalo

