In edicola dal 12 aprile il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Violentata bimba di 3 anni

In carcere è finito un amico di famiglia fuggito, ma subito trovato, a Castegnato. La violenza si è perpetrata all’interno delle mura domestica in un momento in cui l’uomo è rimasto solo con la bambina.

Padre e figlio occupano casa

“Questa volta non uscirò sulle mie gambe”, sono queste le parole pronunciate da Vittorio Mombelloni, 82enne palazzolese residente a San Pancrazio. Almeno qui era dove abitava fino al 28 marzo, quando lui e il figlio Carlo

sono stati sfrattati dalla loro villa alla presenza di una decina di pattuglie di carabinieri.

Ma nei giorni scorsi padre (anziano e malato) e figlio sono rientrati in casa occupando la villa.

Tar al Comune e Morcelliano: “Fate pace”

Il Tar ha emesso la sentenza, ma di fatto ha deciso di non decidere, invitando il Comune e la Fondazione a trovare una soluzione condivisa. La vicenda dello scontro riguarda una diversa interpretazione della convenzione urbanistica legata al campo da golf e alla costruzione di un nuovo edificio scolastico.

La prima candidata sindaco a Coccaglio

Michela Faustini, classe ‘69, è in corsa alle elezioni con la sua Passione civica. La coccagliese potrebbe essere la prima donna a prendere le redini del Comune. Faustini è insegnante di italiano, storia e geografia ed è la vice presidente della Fondazione Provincia di Brescia eventi.

Accordo fra Castrezzato e Brebemi

Si chiude la diatriba tra Comune e Brebemi, durata circa un decennio. Castrezzato si è infatti impegnato a restituire 1,6 milioni di euro, utilizzati per la cava, alla società, ma allo stesso tempo non dovrà ridare gli 800mila euro versati per la creazione della sede che poi non è più stata realizzata.

Campioni di Canicross

Da Rovato Stefano e «Dughi» sono campioni di Canicross. Ora sognano i mondiali.