ChiariWeek è in edicola

Veronica Cadei è stata uccisa dalla meningite. E’ stato fatto il possibile? Iseo, Sarnico, Villongo e Brescia piangono la matricola della Cattolica scomparsa a soli 19 anni. Un’intera famiglia, a Travagliato, è stata ricoverta per avvelenamento. Padre, madre, figlio e nuora sono finiti in quattro ospedali diversi dopo il pranzo di domenica.

Pontoglio è invece in lutto per il presidente della banda: Giuseppe Gatti si è spento improvvisamente, sabato, a 79 anni. A Cologne, cittadinanza onoraria per il soprano di fama internazionale Eleonora Buratto. A Ospitaletto un uomo, che stava provando la sua auto nuova, l’ha parcheggiata direttamente in camera da letto di una anziana. Tra i propulsori della Sardine di Brescia, che scenderanno in piazza Vittoria sabato alle 18, c’è anche un covatese.

A Chiari invece, una 84enne non si è fatta fregare. “Pronto signora, suo figlio ha fatto un incidente”, le hanno detto al telefono, ma lei non è cascata nelle grinfie dei truffatori.

