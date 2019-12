ChiariWeek è in edicola! Correte a comprare il settimanale con le notizie di Franciacorta, Bassa e Sebino o acquistateci online.

Borse di studio, appuntamenti natalizi e notizie di ogni tipo: dalla cronaca nera fino alla bianca ce n’è per tutti i gusti. In prima pagina questa settimana l’incredibile caso di Palazzolo. La figlia, solo dopo la morte dei genitori, ha ricevuto il loro assegno di accompagnamento. L’omicidio di Chiari si conclude con la condanna a 30 anni per l’uomo che uccise un connazionale durante le Quadre del 2018. Inoltre, da Roma stanno arrivando ben 21 milioni di euro per la Provincia di Brescia, di questi 18 andranno solo per il ponte di Palazzolo che collega Brescia e Bergamo. A Rovato e Cazzago, Luciano Alpino è stato assolto. Per il “papà” di Casa Bau sono cadute le accuse di maltrattamento.

Infine, Paola Redoglio di Erbusco ha spento ben 100 candeline, mentre il volontario Gregorio Barberi è stato per otto giorni nel campo di Vore, in Albania, per aiutare le popolazioni colpite dal sisma con la sua esperienza di disaster manager. Infine, si è spento a 83 anni Silvano Moreschi, ex sindaco di Palazzolo. E la Franciacorta? Secondo Legambiente “è una discarica”.

Questo e tanto altro ancora sul ChiariWeek in edicola da oggi, venerdì 20 dicembre.

