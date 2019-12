ChiariWeek è in edicola! La nuova edizione è disponibile in tutti i rivenditori ufficiali e online.

ChiariWeek in edicola

Tante notizie: dalla cronaca agli appuntamenti in vista del Natale. Ha scioccato tutti quanto accaduto a Coccaglio. Una 22enne ha investito un bimbo di 2 anni che è ricoverato in coma farmacologico. La giovane non si era fermata a prestare soccorso: è stata raggiunta al lavoro dalle Forze dell’ordine. A Chiari invece una tristissima storia di maltrattamenti familiari e stalking. Dramma sociale tra Castelmella e Roncadelle. Un clochard ha perso la vita in una cascina disabitata.

Tantissimi sono invece gli studenti meritevoli che hanno ottenuto borse di studio: le consegne sono avvenute a Chiari, Palazzolo, Erbusco e Capriolo. Urago d’Oglio invece piange l‘ex sindaco, morto a 82 anni. Nel frattempo, a Travagliato, l’ex assessore Giuliano Binetti è stato ordinato diacono.

E infine… quali sono le migliori letterine di Santa Lucia? Ne abbiamo ricevute tantissime! Correte in edicola per sapere chi è stato premiato!

