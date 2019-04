Chiarissima compie 10 anni e diventa più ricca che mai. E’ stata presentata questa mattina la nuova edizione della rassegna improntata sul benessere.

Chiarissima spegne 10 candeline

Chiarissima, il Festival del Ben-Essere e della Vitalità organizzato dall’Associazione Kundalini è giunto alla sua X edizione, e si presenterà al pubblico con molteplici eventi, iniziative e ospiti. La rassegna si svolgerà nella storica Villa Mazzotti nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio 2019. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa da Giovanni Vitali, la “mente” della rassegna, l’assessore alla Cultura Laura Capitanio, il presidente di Chiari Servizi Marco Salogni e Sergio Giovanni Arrigotti.

Due appuntamenti anticipano la rassegna

“Filoxenia”, questo il nome del convegno che si terrà sabato 27 aprile, dalle 9.30 alle 13, al Museo della città di piazza Zanardelli. Immigrazione, accoglienza, integrazione, inclusione e umanità hanno sin dagli esordi, 10 anni fa, accompagnato il Festival di Chiarissima, da sempre suddiviso idealmente in tre rami che si intrecciano: ben-essere, ambiente e società. Per questo l’Associazione Kundalini, nell’ambito di Chiarissima ha ritenuto importante anticipare il festival con un convegno in cui venisse dato il giusto risalto ad una società rispettosa, aperta ed inclusiva. “Europa XXI Secolo” è invece la mostra fotografica del fotoreporter spagnolo Gabriel Tizon, vincitore di numerosi premi internazionali. La mostra di 30 opere 40 x 60 sarà un’occasione per vedere da vicino la realtà dei popoli migranti tema che sta particolarmente a cuore all’artista di Ferrol, paese della Galizia. La scelta di inaugurare la mostra nel giorno del convegno Filoxenia, non è casuale. Le immagini di Tizon traducono senza inganni ne filtri una realtà scomoda di cui spesso si preferisce tacere ,e trasmettono con forza giornalistica e poetica narrativa le dure storie dell’umanità migrante, storie di cui si parlerà durante il convegno. Altre 10 immagini stampate su tela di grandi dimensioni saranno esposte all’aperto nel parco della villa Mazzotti durante il festival Chiarissima.

Un cammino di pace

Dieci anni di un lungo cammino al quale Chiarissima ha deciso di dedicare ampio spazio ad un tema che le sta particolarmente a cuore: la realizzazione di una società armoniosa e in pace, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Da qui il titolo di questa edizione: Ben-Essere-Ambiente-Società”. Il ben-essere a trecentosessanta gradi, sia sul piano individuale che sociale e collettivo sarà “il centro” di tutto. Il palinsesto si presenta ricco di eventi, tutti rigorosamente ad accesso libero, con free-class dedicate alle discipline olistiche e bio-naturali, Yoga, Tai Chi, meditazione, Shiatsu. Ci saranno presentazioni di libri, dibattiti, show-cooking di cucina vegetariana e vegana ,laboratori per bambini e adulti.

Conferenze e convegni

Filoxeniaè il nome del convegno organizzato da We are Onlus e moderato da Faisal Al Mohammad, portaveoce di Siria Libera e Democratica. Si parlerà di guerra, di profughi, di inclusione e apertura, temi da sempre cari a Chiarissima. Al tavolo dei relatori ci sarannoAmedeoRicucci, giornalista Rai e inviato di guerra, Orlando Omodeo, medico della polizia di stato operativo sulle navi e nei centri di accoglienza, Omar Alshakal,fondatore di Refuge4refuge. Strettamente legato ai profughi e alla fuga dai Paesi in guerra, presente al festival con immagini che toccheranno le coscienze di tutti, il fotoreporter spagnolo Gabriel Tizon,vincitore di numerosi premi internazionali e presente con una decina di gigantografie esposte in Villa, presenterà la sua mostra dal titolo “Europa XXISecolo”e il suo libro Vidas. Con i “Laboratori per la terra” si tornerà a parlare in modo approfondito di un nuovo patto sociale tra l’uomo e la terra, sempre più maltrattata e impoverita ,si cercheranno soluzioni, idee. Alla tavola rotonda parteciperanno il vice sindaco Murizio Libretti, Roberto Brioschi, esperto di agricoltura alternativa ed equo solidale, Rosanna Montecchi, Massimo Calabria, consulente Bamboo Italia. Con la conferenza tenuta da Tizana Manigrasso sul tema “Figli e rischi del Web: a proposito di Fortnite, Cyberbullismo e dipendenza” si toccheranno tasti che riguardano tutti noi e i nostri figli, a volte vittime a volte carnefici. Se ne parlerà con Steno Bonato e Gabriel Munoz.

Gli ospiti

Tra i graditissimi ospiti alcuni nomi sono particolarmente cari al festival. Tite Togni, fondatrice di Yoga4 runner , Lorenza Ferragutti, Selene Calloni, Williams, esperta di sciamanesimo, scrittrice, terrà un interessante workshop sugli ideali e le tecniche dello shinrin-yoku,l’arte dell’immersione nella natura, il maestro Massimo Frosidarà vita nel parco antistante la villa al secondo Festival del Taiji Aikido con dimostrazioni pratiche aperte di Qi Gong,Alessandra Dogani esperta di cucina “vegananostrana”, Amedeo Ricucci, giornalista Rai e inviato di guerra,Omar Alshakal, fondatore di Refuge4refuge, Orlando Amodeo, medico della polizia di stato operativo sulle navi e nei centri di accoglienza.

Espositori e zona ristoro

Un centinaio gli espositori appartenenti al mondo olistico offriranno un ricco ventaglio di prodotti per la cura della persona e dell’ambiente: dall’abbigliamento in fibre naturali e realizzato nel pieno rispetto di un’economia green, alla bio-cosmesi, all’arredo etnico, ai prodotti naturali per il corpo, a cibi sani. Molte le scuole presenti che avranno modo di presentare la loro filosofia di ben-essere. Anche quest’anno sarà presente una zona ristoro con cibo naturale e sano, con possibilità di scelta tra cucina vegetariana e vegana.L’alimentazione ha un ruolo primario nel raggiungimento del ben-essere ,per questo ci saranno show cookingdedicati. Ospite di questa edizione sarà Alessandra Dogali, esperta di cucina” vegana nostrana”.

Musica e concerti

La musica avrà un ruolo importante. Il suo potere è senza confini, li abbatte, unisce. La musica guarda nell’anima. E quest’anno Alessandro Sironi, ideatore di “Pianomirroring “ tradurrà in note le sensazioni che la persona di fronte a lui susciterà. E sensazioni forti le risveglieranno altri due nomi che lasceranno il segno a questo festival. Tommy Kuti, il cantate afro-italiano si esibirà sabato sera sul palco di Chiarissima non prima di aver parlato al cuore della gente in una conferenza che terrà poche ore prima della sua esibizione Sandro Joyeux, cantate vagabondo, poeta, difficilmente riconducibile ad una definizione, chiuderà questa edizione.

