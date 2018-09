Chiari si colora di rosso con la vittoria della quadra Villatico. I verdi sono stati battuti in una serata ricca d’emozioni. ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO TUTTI I VIDEO E LE FOTO DELLA SFILATA E LA RAPPRESENTAZIONE.

Chiari si colora di rosso

In tanti lo avevano ipotizzato, ma si sa, tutti temono Marengo. Eppure quest’anno i rossi sono riusciti a strappare il Palio dalle mani dell’avversario. Fin da subito si sono infatti impegnati e hanno ottenuto un netto distacco. Boato di applausi per l’arrivo dell’ultimo corridore della staffetta, Matteo Caruna ha firmato la vittoria dei rossi. Non sono mancati i festeggiamenti in piazza, con la consegna del drappo di Enio Molinari e poi la festa in quadra con l’accompagnamento della banda.

Gli interventi

Prima della corsa, sono intervenuti il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli, che si è detto felice di essere in città per l’importante ricorrenza e il primo cittadino Massimo Vizzardi. Presenti in piazza anche i maggiori rappresentati delle Forze dell’ordine e diversi membri dell’Amministrazione comunale.

La rappresentazione storica

Pioggia di applausi per la rappresentazione “1915-18: Uragano”. Quest’anno, 100 anni dopo, il tema non poteva che essere quello della fine della Guerra. Meravigliosi in scena gli attori di 4Quadre Teatro in strada e Arhat Teatro, con la regia di Pierluigi Castelli.

La sfilata e la banda

Prima dell’arrivo in piazza non è mancata la sfilata tra le vie del centro. Attori e figuranti hanno percorso la città. Il Corpo bandistico Pedersoli ha dato il via alla serata in piazza.