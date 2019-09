Chiari saluta don Pierluigi e le suore Dorotee. L’appuntamento è per domenica mattina, ci sarà la Messa in Duomo e poi il pranzo all’oratorio.

Chiari saluta don Pierluigi e le suore

Emozionato per l’avventura che sta per iniziare come parroco di Montirone, ma anche dispiaciuto di lasciare la comunità clarense e l’oratorio che lo ha accolto quattro anni fa. Don Pierluigi Chiarini, nato il 18 ottobre del 1971 e ordinato l’8 giugno del 1996, si è raccontato poco prima di salutare ufficialmente i clarensi. Lo stesso hanno fatto anche suor Daniela Mazzoleni, suor Emilia Baresi e suor Tullia Filippucci (dell’ordine delle Dorotee) che lasceranno la città dopo circa cinquant’anni su decisione della madre superiora e del vescovo Pierantonio Tremolada.

Il saluto

Si inizierà alle 10.30 con la Messa in Duomo e a seguire ci saranno il rinfresco e il pranzo al Centro Giovanile 2000. La comunità di Montirone darà invece il benvenuto a don Pierluigi la domenica successiva, il 22 settembre. Il futuro parroco Gian Maria Fattorini sarà accompagnato dal prevosto e dal sindaco Massimo Vizzardi. Anche dall’oratorio si partirà insieme per presenziare all’evento.

L’intervista completa al curato e la lettera delle suore sono sul ChiariWeek in edicola a partire da questa mattina, venerdì 13 settembre.

TORNA ALLA HOME