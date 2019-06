Chiari piange la dottoressa Loredana Simoni. Si è spenta a 63 anni. Lunedì i funerali.

Lutto a Chiari. Si è spenta a 63 anni la dottoressa Loredana Simoni. Persona discreta e sempre disponibile, lascia un grande vuoto. Per diverso tempo ha svolto la professione di medico nel Milanese. I funerali avranno luogo lunedì, alle 10, in Duomo. La veglia funebre si terrà invece domenica sera alle 19, alla Casa del Commiato di Mombelli, in via Rudiano dove la dottoressa Simoni riposa.

