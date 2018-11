Chiari piange Maurizio Mazzotti fondatore dell’Admr. Si è spento martedì a 67 anni, stroncato dalla malattia.

Chiari piange Franco Mazzotti fondatore dell’Admr

Si è spento senza far rumore, come una nota scappata nell’aria. Gianfranco Mazzotti, conosciuto come Franco, se n’è andato a 67 anni dopo aver lottato contro la Sla. Insieme al fratello, Maurizio, nel 1996 fondò l’Admr, Amici per la diffusione della musica rock, proprio per condividere la sua grande passione. Sempre allegro, sorridente e di buon cuore ha saputo farsi amare da tutti e tenere sempre in alto il valore della famiglia. Negli anni ’80 fu anche allenatore alla Young Boys.

Per il 1 dicembre è inoltre in calendario un concerto, al Salone Marchetti, per raccogliere fondi proprio contro la Sla. L’appuntamento è con il cantautore americano Malcom Holcombe. Per informazioni è possibile contattare Mazzotti al 349. 3589244 o inviare una mail all’indirizzo maurizio.mazzotti61@gmail.com, oppure contattare direttamente l’associazione al 333. 9362282.

La veglia e i funerali

La veglia si terrà questa sera alla Casa del Commiato di Mombelli, in via Rudiano. I funerali sono invece in calendario per sabato alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria.

