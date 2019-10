Chiari in lutto per la scomparsa di don Camillo Giordani. Negli anni ’90 è stato una figura portante della comunità di San Bernadino.

Chiari in lutto per don Camillo

Una notizia che ha sconvolto la comunità, ieri, ad Arese, si è spento don Camillo Giordani. Il sacerdote salesiano si è spento a 97 anni dopo aver operato a lungo nelle comunità della provincia di Lecco e del Milanese, ma la sua figura è fortemente legata a Chiari. Ha contribuito alla fioritura della realtà salesiana locale ed è stato un grandissimo punto di riferimento per San Bernardino e tutti coloro che lo frequentavano negli anni del suo mandato.

Le esequie

I funerali si terranno domani, sabato 19 ottobre, alle 11, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano, poi sarà tumulato nella cappella dei salesiani nel cimitero di Vendrogno. Il fratello di don Camillo, Attilio Giordani, morto nel 1970 in Brasile, è Servo di Dio ed è stato una figura di spicco dei salesiani a Milano. I due si sono finalmente ricongiunti nel nome di Dio.

Il saluto dei salesiani di San Bernardino

La Comunità Salesiana e la Comunità Educativa della Scuola, dell’Oratorio e della Curazia di San Bernardino ricordano con affetto profondo e immensa riconoscenza Don Camillo che ieri ha raggiunto il giardino salesiano che corona il cammino lungo il pergolato di Rose… chissà che festa con Don Bosco, Maria Ausiliatrice, i santi della famiglia salesiana e tutti i coloro che sono salesiani nel cuore e certamente, con tuo fratello Attilio, li avrai già intrattenuti mettendo in scena “La Filippa”. Grazie Don Camillo… hai guidato generazioni di giovani e di adulti sulla via della santità, instillando in loro l’amore a Don Bosco e a Maria Ausilitrice, testimoniando con passione il Vangelo e incarnando ogni giorno ciò che Don Bosco amava ripetere ai suoi giovani: “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri!”. Addio don Camillo!

TORNA ALLA HOME