Chiari in fiore. Questo il nome della prima edizione del concorso indetto dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. L’obiettivo? Quello di rendere la nostra città più colorata, attrattiva e splendida agli occhi di chi la visita e di chi la vive. L’iniziativa è stata presentata, mercoledì, nella sala Giunta del Municipio alla presenza dei protagonisti della Pro Loco, dell’assessore Domenico Codoni e di Mara Vigorelli degli Uffici comunali.

“Il concorso nasce dalla necessità di migliorare in modo naturale e semplice il nostro paese attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali e vetrine. L’iniziativa intende stimolare la comunità a contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, nonché svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti del territorio di appartenenza”, ha spiegato il presidente della Pro Loco Sergio Faustini.

Tutte le informazioni e il regolamento per partecipare al concorso gratuito saranno sul ChiariWeek in edicola a partire da domani mattina, venerdì 22 marzo.

