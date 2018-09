Chiari e Coccaglio piangono il pittore Renato Rubagotti. Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, ma la sua arte vivrà in eterno.

Chiari e Coccaglio piangono il pittore Renato Rubagotti

Si è spento Renato Rubagotti. Il pittore, classe 1944, è spirato lasciando nello sconforto la famiglia e ben due comunità, quella di Chiari e di Coccaglio. Ha trasformato la sua vita in un capolavoro e in un tripudio di colori. La sua arte e i suoi quadri riusciranno a mantenere vivo il suo ricordo.

I funerali saranno celebrati a Coccaglio, venerdì pomeriggio alle 15, nella parrocchiale.

Il cordoglio di Coccaglio

Immediato il cordoglio dell’Amministrazione di Coccaglio: “Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali interpretando il sentimento della Comunità Coccagliese partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del caro Maestro Renato Rubagotti persona generosa per anni Amministratore Comunale, fondatore della associazione “Amici dell’Arte”, insignito del “Marenzino d’oro” per meriti nel campo dell’arte e della cultura e promotore di numerose iniziative che hanno dato lustro a Coccaglio”.

L’articolo completo sul numero del ChiariWeek in edicola da venerdì 7 settembre.