Chiari diventa più sicura con Librarisk

LibraRisk: una piattaforma tecnologica ad alto contenuto innovativo, che consente importanti funzionalità per la sicurezza sia ai Comuni, sia ai cittadini. E’ stata presentata in sala Repossi dal vicesindaco Maurizio Libretti e di uno dei creatori, Paolo Seminati. Presenti anche le Forze dell’ordine e la Protezione civile, capitanata da Giovanni Malinverno. Le tute gialle infatti sono coloro che in caso di pericolo, tramite l’app e l’Amministrazione, saranno raggiungibili dai cittadini e a conoscenza di dove andare e cosa fare.

Cos’è Librarisk?

Tramite l’app LibraRisk, per i Comuni è possibile rendere disponibile per la popolazione il proprio Piano di Protezione Civile: aree di rischio, risorse del sistema locale di Protezione Civile, punti critici, siti dove vengono attivati i cancelli per l’interruzione della viabilità in caso di allerta o emergenza ed eventuali vie di fuga da specifiche aree a rischio e altro ancora. Inoltre i Comuni possono attivare un canale di comunicazione diretto con la popolazione con un servizio di “push notification” (avvisi che raggiungono gli utenti direttamente sui propri device) per dare alla cittadinanza informazioni di Protezione Civile, sia in tempo di quiete, sia in fase di allentamento o emergenza. E’ disponibile sia per iOS, sia per Android.

