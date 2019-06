Che successo per il Memorial Aldo Giustacchini a Chiari. La coppa dei campioni è stata alzata dalla Gine-Wrant dopo una finale agguerrita.

Che successo per il Memorial Aldo Giustacchini

Si è concluso oggi uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il torneo di primavera del Santellone dedicato alla memoria di Aldo Giustacchini, prematuramente scomparso 15 anni fa. Questa mattina hanno giocato l’Avis Chiari che ha battuto la Farmacia Busetti (nella partita per il quarto e quinto posto) e poi a seguito della partitella in amicizia organizzata dagli amici di Aldo, ci sono state le finali. Al termine di un gioco agguerritissimo hanno vinto quelli del Gine-Wrant. Secondo posto per Baroni impermeabili. Il torneo è stato curato dal Gs Santellone e in particolare da Luigi Salvi.

Le premiazioni

Immancabile alle premiazioni la famiglia di Aldo: la moglie Antonella con le figlie Sara, Jessica e Elisa. Loro hanno consegnato la coppa nelle mani dei vincitori. Il riconoscimento come miglior capocannoniere è andato a Graziano Stefanini ed il premio è stato offerto dal consigliere Roberto Campodonico. Reccagni Mirco ha invece ottenuto il premio Fairplay.

TORNA ALLA HOME