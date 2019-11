Grande festa a Bagnolo Mella per il 60esimo degli Alpini.

I 60 anni degli Alpini bagnolesi

Il Gruppo Alpini di Bagnolo Mella ha festeggiato il 60esimo di fondazione.

Durante la giornata, dopo il ritrovo alle 16.30 in piazza IV Novembre, alle 17 l’alzabandiera e alle 17.30 il corteo si è diretto verso il cimitero dove c’è stato un omaggio floreale ai Caduti alla Cappella civica e un commosso saluto ai soci «andati avanti». Dopo la Messa, in chiesa sono stati premiati per la lunga appartenza al gruppo gli Alpini Lorenzo Soldati e Carlo Montini, e a seguire è toccato al coro ISba esibirsi in un concerto.

Il gran finale poi è andato in scena al ristorante «Antica Corte», per una cena con tutto il gruppo.

