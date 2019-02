A Mairano si cerca un nuovo agente di Polizia Locale.

L’unico che era in servizio in paese, Matteo Valotti si è dimesso lo scorso gennaio per potersi trasferire in un Comune più vicino a casa sua, a condizioni migliori per poter far carriera, ma lavora ancora a Mairano più volte la settimana anche se il Comune rimane in cerca di un nuovo agente.

