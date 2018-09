Una buona notizia per i cittadini di Mairano: il centro diurno anziani da domani riprenderà le sue attività.

Riprendono le attività

Inizieranno domani, mercoledì 12 settembre, le attività proposte dal Centro Diurno Anziani del comune di Mairano. A partire dalle 14, il centro ricreativo (al bocciodormo) di via IV Novembre aprirà i battenti a tutti gli utenti interessati a partecipare alle iniziative. La struttura rimarrà aperta con le stesse modalità anche nella giornata di venerdì. E non solo: per chi avesse difficoltà a muoversi e raggiungere il posto è stato previsto un ulteriore servizio di trasporto gratuito.