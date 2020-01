Centodue candeline per l’iseana Paolina Foresti. Grande festa questo pomeriggio alla Rsa Cacciamatta di via Paolo VI, cui hanno partecipato anche il sindaco Marco Ghitti e l’assessore ai Servizi sociali Mariangela Premoli.

Centodue candeline per l’iseana Paolina Foresti

Quando aveva compiuto i cento aveva esclamato (in dialetto, ovviamente) “fino a qui sono arrivata”. E superato il traguardo del secolo Paolina Foresti, decana di Iseo, ha spento questo pomeriggio 102 candeline. Nata il 28 gennaio 1918, figlia di contadini e ultima di 11 fratelli, aveva perso i genitori quando aveva solo 12 anni. “Non ho goduto i genitori e nemmeno mio marito”, aveva raccontato quando l’avevamo intervistata. Nel 1939 si era sposata con Gino Cristinelli, le famiglie di entrambi erano arrivate a Iseo da Tavernola Bergamasca. Nel 1940 nacque il loro primogenito di quattro figli, ma il marito andò a combattere in Albania. Tornato a casa quasi per miracolo, nel 1962 morì sotto gli occhi della moglie.

Donna attiva e operosa, andava in chiesa tutte le domeniche per pregare il Signore, cui fa sempre affidamento. “Non mi lamento, ho lavorato tanto e ne ho passate tante che neanche Bertoldo – ha spiegato la decana – Il mondo da allora è cambiato, ciao se è cambiato. Ma il Signore mi ha sempre lasciato la salute, e mi ha dato tanti nipoti che mi vogliono bene e vengon sempre a trovarmi”.

Grande festa in Casa di riposo

Oggi, dopo una vita trascorsa a lavorare e a crescere i figli, Paolina Foresti ha festeggiato insieme alla sua grande famiglia, agli ospiti della Casa di riposo e agli amici. Presenti, per l’importante avvenimento e il taglio della torta, anche il sindaco Marco Ghitti e l’assessore Mariangela Premoli, mentre in mattinata è passato per gli auguri anche il parroco, don Giuliano Baronio.

TORNA ALLA HOME PAGE