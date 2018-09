Cento candeline per Giovanni Battista Vignoni di Pontoglio. Questa è stata per lui una giornata memorabile e in tantissimi si sono recati a casa sua per fargli gli auguri.

Cento candeline

Ha raggiunto il traguardo dei cento anni e non ha di certo avuto una vita semplice. Il pontogliese Giovanni Battista Vignoni ha spento oggi ben cento candeline e lo ha fatto circondato dall’amore della sua famiglia e di tutti coloro che sono passati per un saluto. Lui, prigioniero in Russia e reduce della Seconda Guerra mondiale è per i pontogliesi una figura importante. Proprio per questo sono andati da lui gli Alpini per sentire ancora qualche storia e numerosi amici. Presente anche l’Amministrazione comunale con il sindaco Alessandro Seghezzi, il vicesindaco Alessandro Pozzi e gli assessori Paolo Bocchi e Debora Stabile!

Tanti auguri!