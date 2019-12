Centenario della Virtus Aurora: Travagliato in festa. Palazzettto dello sport gremito, ieri sera, per celebrare l’importante traguardo della squadra.

Raggiungere cento anni di vita, per una squadra di calcio, è sempre un traguardo ambizioso, che riempie di orgoglio società, tifosi e intere comunità.

Cento anni fa, il 3 luglio 1919, Oscar Arrigo Abeni, primo presidente della società, fondava l’Aurora Travagliato, diventata Asd Virtus Aurora Travagliata Calcio nel recente 2017.

Sfilate, memorabilia, poesie, giochi di luce: il compleanno è stata una vera festa “senza fine”.

Passato e presente

Si è tenuta ieri sera al Palazzetto dello sport di Travagliato la grande kermesse che ha raccolto atleti, allenatori, dirigenti, ex presidenti, ma anche autorità e numerosi sostenitori per celebrare i cent’anni di gloria della squadra.

In tanti a salire sul palco per ricordare i grandi momenti del passato, ma anche per mostrare il futuro della società, con un’emozionante alternarsi di nomi importanti dell’Aurora e di giovani (e giovanissimi) atleti.

Tra gli ospiti d’eccezione, Giulio Derada, Silvano Bertolini, Massimo Cominardi, Daniele Cominardi e Pierluigi Vegezzi.

La festa

A seguito degli interventi, è stato dato spazio anche ai bambini e ai ragazzi, che hanno recitato poesie dedicate al calcio e sono stati protagonisti di una sfilata ad alto impatto visivo ed emozionale.

<<È una ricorrenza speciale – ha affermato il sindaco Renato Pasinetti – C’è emozione nel ricordare questo evento, che simboleggia anche un impegno verso il domani. La vita ha bisogno di gioco ed è fondamentale ricordarlo: l’importanza di fondare 100 anni fa una società di calcio è stata fondamentale e ci permette oggi di essere qui e valorizzare una passione così grande. Grazie a tutti coloro che hanno portato avanti questa realtà, rinata come un’araba fenice>>.

Ad animare la serata anche Radio Bruno, le centinaia di persone festanti sugli spalti, che agitavano le bandierine rosse fulgenti con lo stemma dell’Aurora, create e distribuite appositamente per l’occasione.

Una festa partecipata, che è proseguita con buffet ed effetti speciali prestati per lo spettacolo.

Presenti anche gli assessori Simona Tironi, Christian Bertozzi e Fabio Colosio.

