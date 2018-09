Da lunedì 1° ottobre parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, un controllo che permetterà di misurare la popolazione che vive sul territorio e le sue caratteristiche socio-economiche.

Da quest’anno l’Istat, l’ente preposto a censire la popolazione e le abitazioni, ha stabilito che le operazioni di censimento si effettueranno con frequenza annuale e non più ogni dieci anni come accadeva in passato.

In questo modo si avranno dati sempre più aggiornati e aderenti allo spaccato civico delle città italiane.

Analisi su famiglie campione

Il censimento non riguarderà dunque le intere famiglie ma solo un campione di esse, circa un milione e 400 mila sparse in tutta italia.

Il campione sarà comunque attendibile poichè le informazioni raccolte dai nuclei familiari presi in esame saranno comparate e integrate con quelle che provengono dalle fonti amministrative.

Questo metodo di rilevamento porterà molti vantaggi tra i quali un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Attenzione alle truffe: dal Comune di Montichiari alcuni moniti sulla rilevazione

Dal Comune di Montichiari, impegnato come gli altri paesi nelle rilevazioni, arrivano alcuni moniti: i rilevatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, le famiglie, che fanno parte del campione rappresentativo, saranno raggiunte da un avviso contenente le credenziali per l’eventuale compilazione on line del questionario.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge: chi opponesse un rifiuto o decidesse di non sottoporsi alla rilevazione statistica in maniera volontaria, sarà passibile di un provvedimento amministrativo di tipo pecuniario.

Ulteriori informazioni si possono rintracciare nella home-page del sito internet del Comune all’indirizzo www.montichiari.it o al seguente link: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni