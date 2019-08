Cena sotto le stelle in piazza Zanardelli a Chiari. 1.2000 persone di bianco vestite si sono ritrovate questa sera.

Cena sotto le stelle

Incanto e bellezza. Tutto è stato preparato alla perfezione. Sta andando alla grande la Cena sotto le stelle in piazza Zanardelli. All’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, sono presenti 1.2000 persone. Il cuore della città, completamente vestito di bianco, così come i suoi partecipanti, si presenta più bello che mai. Dopo cena si potrà ballare e divertirsi insieme. Meravigliose stelle illuminano anche la maestosa torre del campanile.

