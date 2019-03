Si sono celebrati i cent’anni della Rsa fondazione Don Angelo Colombo di Travagliato e dopo l’inaugurazione a Chiari i politici regionali hanno conosciuto la realtà della cittadina.

La Rsa ha accolto questa mattina, 8 marzo, varie autorità che hanno conosciuto il lavo che si fa nel centro e hanno dialogato con alcuni pazienti.

Erano presenti, fra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, Simona Tironi, vice presidente della Commissione Sanità in Regione e vicesindaco, e il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti.

Grande soddisfazione per il sindaco Pasinetti:

Ringrazio l’assessore Gallera per essere venuto a trovarci in questa Rsa che è orgoglio di Travagliato e funziona come una grande famiglia.

Anche l’assessore regionale alla Sanità ha manifestato interesse per il progetto dopo aver ascoltato come si svolgono le attività nella Casa di riposo:

E’ un grande piacere per me essere qua; girare il territorio è il modo migliroe per mandare messaggi e soprattutto per accogliere la ricchezza presente sul territorio.

Un ringraziamento speciale va alla consigliera Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità.