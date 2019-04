Celebrato a Chiari il Precetto Pasquale delle Forze dell’ordine. Dopo la funzione religiosa c’è stata la deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Celebrato a Chiari il Precetto Pasquale delle Forze dell’ordine

Un momento per ritrovarsi prima della Pasqua e scambiarsi gli auguri, ma anche solo per ritrovarsi. Le Forze dell’ordine, insieme alle associazioni d’Arma, hanno celebrato oggi il Precetto Pasquale. Dopo il ritrovo in sede, la funzione è stata celebrata in Santa Maria da don Giovanni Amighetti. Il prete, ricordando il terremoto dell’Aquila di 10 anni fa, ha ringraziato le Forze dell’ordine per quello che fanno quotidianamente e nelle situazioni di emergenza e espresso i migliori auguri a loro e alle loro famiglie, sempre pronte a supportarli. Dopo la Messa, si è formato il corteo fino al monumento ai Caduti dove è stata deposta la corona. Non è mancato un piccolo rinfresco alla sede delle associazioni d’arma.

TORNA ALAL HOMEPAGE