Celebrata anche a Chiari la Virgo Fidelis VIDEO

Celebrata anche a Chiari questa mattina la ricorrenza della Virgo Fidelis con l’Associazione Nazionale Carabinieri VIDEO.

Celebrata questa mattina dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiari la ricorrenza della Virgo Fidelis. La mattinata si è aperta con il ritrovo nella sede dell’associazione, alle 10 si è svolta la Messa nella chiesa di Santa Maria e, al termine, un momento molto sentito con la deposizione della corona al monumento del Carabiniere.

Celebrazione

Un momento molto importante per l’Associazione Nazionale Carabinieri, per l’Arma dei Carabinieri, per le forze dell’ordine e per le associazioni presenti sul territorio. Nonostante la pioggia battente in molti hanno preso parte alla celebrazione. Tra i presenti il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Michele Pelosi, il maggiore dei Carabinieri Carlo Pessini, comandante della compagnia di Chiari, e il comandante della Stazione dei Carabinieri Davide D’Aquila, il comandante della Polizia Stradale di Chiari Sergio Motterlini, il sindaco Massimo Vizzardi e il presidente del Consiglio comunale Laura Capitanio.

