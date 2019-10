A Castelcovati una piazza gremita per l’ultima giornata della rassegna Inside Out iniziata il 5 ottobre il occasione dalla giornata delle malattie mentali.

L’evento

Un percorso culturale che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadinanza per approfondire un argomento vicino a tutti noi nel quotidiano. Nel pomeriggio sono stati premiati anche i ragazzi e ragazze che han partecipato al concorso “piccoli madonnari” organizzato dall’Avis che ha omaggiato tutti i partecipanti con una borraccia in alluminio per ridurre il consumo di plastica.

