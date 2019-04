A Castelcovati, nell’anno del centenario di fondazione del corpo degli alpini, si festeggiano i 35 anni di fondazione del gruppo covatese.

Festeggiamenti per gli Alpini

Per l’occasione un’adunata strepitosa che ha chiamato nel paese numerose penne nere della sezione ANA di Brescia. Un’occasione per ritrovarsi a festeggiare e ricordare i caduti insieme a tutta la cittadinanza radunatasi in Piazza per salutare le penne nere che hanno sfilato per il paese.

