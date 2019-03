Castel Goffredo nuova serata informativa sui fanghi alle 21 all’auditorium della Bcc Credito Padano

Incontro

Una nuova serata per discutere dell’annoso problema dei fanghi. Alle 21 di venerdì 15 marzo all’auditorium della Bcc Credito Padano (via Giotto 2) si parlerà delle normative, della salute e dell’ambiente in relazione al tema dello spargimento dei fanghi nelle campagne.

Al tavolo dei relatori Paola Brambilla (avvocato amministrativo dell’ambiente e presidente WWF Regione Lombardia e docente universitario), Sabrina Piacentini (agrotecnica con specializzazione in ambiente e traffico illecito di rifiuti) e Alberto Zolezzi (medico, parlamentare e membro della commissione ambiente ed ecomafie).

Cittadini

La serata nasce dalle sollecitazioni di un gruppo di cittadini. «Ci stiamo interrogando su quanto leggiamo e sappiamo. Ci siamo accorti che ci mancano ancora delle informazioni. Vogliamo conoscere ed essere informati. La serata nasce con questo intento. E’ un incontro puramente informativo e che tratterà aspetti normativi/legislativi, ambientali e di salute. Siamo un gruppo spontaneo di cittadini che voleva informarsi ed informare la cittadinanza in relazione alla tematica. Dalla serata speriamo di avere più chiarezza sull’argomento».